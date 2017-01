Hidetaka Suehiro (aka. SWERY), à qui l'on doit notammentou le plus récent, et qui avait également travaillé sur des jeux commeou, avait quittéen octobre 2016 notamment suite à des problèmes de santé.Aujourd'hui, il révèle avoir créé depuis novembre 2016 son propre studio,, dont le nom rappellera l'animal mascotte de. Sur son site officiel, outre les photos dénudés de SWERY et les slips aux couleurs du studio disponibles à l'achat, on découvre qu'un roman est en préparation... mais aussi un nouveau jeu, non encore révélé. Suite à, autre projet original ? Nous en saurons certainement davantage dans les jours à venir.Pour ceux qui ne connaîtraient pas (ou peu) le personnage, ci-dessous l'épisode de Toco Toco TV qui lui était dédié (disponible avec les sous-titres anglais ou français):