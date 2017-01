après surement 1500h de jeu minimum(pas d'horloge) j'ai platiné l'excellent f2p neverwinter.alors j'ai surtout jouer pour le fun et atteindre 3000 de gear score pour le moment donc oui c'est plus court puisqu'il ne faut que 400 ou 500h pour le plat.en terme de jeu et pour du gratos c'est vraiment une tuerie surtout la monté en puissance. on commence par finir des donjons avec 100 000 de dps pour en arriver à du 50 million ^^bref vivement le prochain dlc dans 2 jours qui nous fileras une nouvelle arme ultime.ensuite j'ai enfin finit le dernier jeu à farm qu'il me restait à savoir toukiden kiwami.j'ai donc platiner ce qui est pour moi le meilleur jeu de chasse/farm de monstres(après white knight qui est à des années lumières devant bien sur) après 320h de jeu.du coup j'ai fais le tour de tout ce qui existe dans le genre et j'attends impatiemment le prochain gros titre du genre qui va être énormissime: toukiden 2 et son monde ouvert (finit les micro zone de merde)reste plus qu'à attendre aussi des news de god eater 2....enfin 3 pardon XD