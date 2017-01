Hop! Pas de raison que je sois le seul membre régulier de Gameyo à ne pas avoir fait de post sur la Nintendo Switch depuis la conférence de vendredi....Voila, contrairement à de nombreuses personnes, j'ai bel et bien reservé la Ninetndo Switch, mais, a titre personnel, j'ai décidé de ne pas annuler cette dernière! Pour plusieurs raison:-Pas de risque que le catalogue ne décolle pas d'ici un an, étant donné que cette console sera la seul machine Nintendo pour les années à venir (hormis pour les pseudo models + traditionnels)-tous les developpeurs souhaitant travailler sur Nintendo devront passer par cette machine-Nintendo n'a pas tout dévoilé côté hardware et réserve une surprise (d'ou le line up assez maigre)-rendez-vous à l'E3 pour le retournement de vestes général!-la machine et dézonnée, ça m'évitera d'en racheter une deuxieme (même temporairement) une fois au Japon!Alors, oui, j'ai la Wii U, mais je pense que la machine a fait son temps, je me suis fait une raison! Et, quitte à jouer au prochain Zelda, autant le faire dans les meilleurs conditions possible!A noter que j'ai opté pour Zelda Collector edition et BomberMan R pour mes deux premiers jeux!