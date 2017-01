Pendant ce temps chez les N-Sex en attendant la Switch...

Parmi tous les points qui fâchent on voit bien que ce sont surtout de mauvaises décisions marketing et même de timing. Nintendo sort-il sa console trop vite malgré un report selon les anciennes rumeurs ?A voir si les américains et les japonais seront moins agacés par les choix stratégiques de Nintendo, mais en tout cas chez nous en Europe j'ai l'impression que ça sent le sapin !Malgré ces points noir qui va acheter la console day one et pourquoi faudrait-il craquer selon vous ?