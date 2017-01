Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Après Amazon.com et Walmart, c’est au tour de la plus grande enseigne américaine de tomber en rupture de stock. En effet, GameStop a annoncé aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse qu'ils ont complètement vendu leur stock initiaux de réversion pour la Nintendo Switch en quelques jours à travers leurs plus de 3900 magasins aux États-Unis. Le détaillant travaille actuellement avec Nintendo dans la tentative d'obtenir plus de stock afin de satisfaire la demande. Selon Bob Puzon, ceci montre que le désir de se procurer la console est fort, et qu’ils informeront les clients lorsque d’autres stocks seront disponibles. Pour rappel, Nintendo prévoit de livrer deux millions d'unités dans le monde entier pendant le mois de lancement de la console…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/15/gamestop-announces-nintendo-switch-pre-orders-sold-theyre-trying-get/