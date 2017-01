Le 13 janvier Nintendo présentait de manière officielle sa nouvelle console et ce à travers le monde. Pas de jaloux, tout le monde a pu découvrir la Nintendo Switch en même temps et nous concernant cette présentation a été diffusée à 5H du matin. Dur dur de se lever mais me concernant la motivation était là ! Cette présentation a duré une bonne heure et Nintendo nous a donc expliqué certaines spécificités de la console, sans pour autant tout dévoiler à son sujet, et nous a aussi montré plusieurs jeux prévus au lancement et d'autres un peu plus tard. Ayant été invité à Paris pour découvrir la Nintendo Switch et certains jeux, j'ai le plaisir de partager avec vous mon ressenti général sur cette nouvelle console une fois prise entre les mains.Avant toute chose, faisons un bref tour d'horizon sur le prix de la console qui semble être un peu élevée à mon goût, d'autant plus qu'aucun jeu n'est fourni avec ! Au moment d'écrire ces lignes, j'ai moi-même précommandé la Switch au prix de 329.99€. J'avoue ça pique un peu, je m'attendais à avoir au moins 1-2 Switch avec, un peu comme à la sortie de la Wii U et Nintendo Land. À savoir que 1-2 Switch est pour le moment annoncé à 50€ (environ). Nintendo n'a pas encore tour dévoilé au sujet de la console, un Direct devrai arriver avant la sortie de la Switch car on ne sait rien du online, outre qu'il sera gratuit au lancement puis payant à l'automne, qu'il n'y aura plus de Miiverse ni de StreetPass. Et je trouve cela bien dommage !Arms est très fun, doté d'une bonne jouabilité où le personnage se dirige via les mouvements de vos Joy-Con. Il en va de même pour les coups envoyés et la trajectoire faite par votre poignet pour ajouter un effet circulaire, par exemple. La démo contenait 5 personnages et ne proposait qu'un mode Battle, reste à savoir si le online sera de la partie car pour moi ce sera le gros intérêt !C'est ensuite le tour de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ! La prise en main est ce qu'il se fait de mieux, le jeu est magnifique, le doublage en français est plutôt de qualité, contrairement à ce que j'ai pu lire de certains sur Twitter. Il me tarde vraiment d'avoir le jeu complet en main et de me lancer dans cette nouvelle aventure. La démo durait 20 minutes, juste le temps de nous faire baver... Une valeur sûre !Autre nouvelle licence, celle de 1-2 Switch. J'ai testé plusieurs des mini-jeux disponibles et je vais m'attarder sur un seul d'entre eux pour parler de la détection du mouvement et d'un de ses défaut. Samurai Training propose à un des joueurs de tenir un sabre au dessus de son épaule pendant que l'autre attend patiemment que le premier joueur le frappe. À ce moment-là, le second joueur doit parer le sabre (en bois) avec ses deux mains. Le premier qui se fait frapper perd le duel. Eh bien, à plusieurs reprises, j'avais déjà le sabre en bas que seulement l'adversaire tapait des mains pour le parer et parvenait à stopper le sabre. du coup, un peu déçu au niveau de la reconnaissance et du temps de réponse. Je répète, pour moi ce jeu devrait être offert avec la Nintendo Switch.Que dire de Mario Kart 8 Deluxe et de Splatoon 2. Eh bien ça reste du Mario Kart 8 et du Splatoon, tel qu'on le connaît à savoir excellent ! Pour Mario Kart 8 Deluxe on écope de nouveaux circuits en mode Battle, de nouveaux personnages, de nouveaux mode Battle et c'est très bien. C'est tout de même dommage que Nintendo ne prévoit rien pour les possesseurs du jeu sur Wii U. Même principe pour Splatoon 2 qui récupère de nouvelles armes et arènes. Je ne vais pas m'attarder dessus car ces deux jeux sont déjà bien connus et approuvé des joueurs Wii U.Venons en à Super Mario Odyssey qui... n'était malheureusement pas jouable ! Grosse déception... Je me faisais une joie de mettre les mains dessus tant la vidéo de gameplay est attrayante ! Le jeu est hyper coloré et propose de nouvelles mécaniques de gameplay. J'ai hâte d'y jouer plus amplement mais ce ne sera pas avant la fin d'année. À coup sûr, ce sera un jeu à mettre sous le sapin !Pour ceux qui aime les course hyper rapide à la F-ZERO, eh bien Shin'en Multimedia revient une foi de plus chez Nintendo en exclusivité avec Fast RMX ! Dans la même trempe que Fast Racing NEO sur Wii U, Fast RMX propose un gameplay très énergique et une impression de vitesse folle ! C'est très maniable et graphiquement très réussi. Une bonne alternative en attendant un réel F-ZERO !Retour aux sources avec Sonic Mania ? YES! Très appréciable de revoir Sonic de la sorte chez Nintendo. On garde la même recette que d'antan et on ressort le même type de jeu pour récupérer un bon nombre de fans du hérisson bleu. Un bon choix pour garder certains nostalgiques et en gagner d'autres.[VIDÉO] Une petite vidéo des stands que j'ai faite sur place via Périscope où l'on aperçoit entre autre Norman Genius ou encore Kayane est disponible via ce lien ->En ce qui concerne la bête, sachez que j'ai commandé la Nintendo Switch avec les Joy-Con rouge et bleu. Alors que je craignais que ces couleurs fassent un peu trop cheap, il n'en est rien au contraire. Une fois en main, je trouve que ces Joy-Con colorés rendent très bien, et comme déjà évoqué cela ajoute un peu de couleurs à la console. Ça me fait d'ailleurs penser aux couleurs des anciennes lunettes 3D en papier. Enfin bref... La prise en main des Joy-Con dans son Grip est très bonne et alors que je craignais qu'une fois les Joy-Con pris en main séparément sur une session 2 joueurs ne soient trop petits, cela s'est avéré faux. Une fois encore, la prise en main est assez bonne surtout avec les Straps qui arrondissent bien les angles du dessus.Niveau prise en main donc du pad principal : du tout bon ! Idem pour le Pro controller, qui ressemble de près au sensations que l'on éprouvait avec celui de la Wii U. Je trouve d'ailleurs le design très classe du Pro controller dont le plastique est légèrement transparent. Un détail esthétique qui fait son effet. En somme : du très bon matos !Je finis avec la Nintendo Switch en mode portable que j'ai pu prendre en main sans jeu. Outre voir d'autres joueurs jouer dessus, j'ai préféré ne pas m'y attarder pour la simple et bonne raison que je veux découvrir cela tranquillement une fois la console disponible. Je ne veux pas tout découvrir de la bête tout de suite. À force de voie la console dans les vidéos, je m'attendais à voir une console trop large et une fois encore ce n'est pas le ressenti une fois qu'on la voit en réel. Ou alors il faut que je fasse réviser ma vue.Pour conclure, je maintiens ma position que Nintendo a encore de quoi nous étonner et n'a pas tout dit sur la Nintendo Switch, je pense que des surprises nous attendent dans les mois et années à venir. Les éditeurs tiers sont présents pour le lancement et j'espère que Nintendo va réussir à garder ceux déjà là tout en accueillant de nouveaux. J'espère aussi que de grosses exclusivités tiers verront le jour, mais il est trop tôt pour le dire. Il faudra attendre que la Nintendo Switch soit bien installée dans les foyer et c'est un peu la peur que j'ai actuellement à cause de son prix qui semble être trop élevé et sans jeu fourni avec la console. Me concernant, je m'attendais à voir son prix affiché à 299€ avec 1-2 Switch, ce qui n'est pas le cas. Étant fan de Nintendo depuis tout petit, elle sera à la maison dès sa sortie aux côté de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pour les autres jeux, je verrai ça au moment opportun.Plus d'informations et d'images directement sur le lien source.Merci !