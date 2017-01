Bonsoir tout le monde! avec la conférence Nintendo on la certitude que Zelda sortira sur switch et Wii U le 3 mars. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout les possesseur de la Wii U. Une question ce pose maintenant sur quelle plateforme aller vous faire ce Zelda et pourquoi ?

Moi sur Wii U, parce que j'ai la Wii U déjà, ensuite je me vois pas acheter la switch maintenant. Je pense l'acheter quand xenoblade 2 sortira car je l'attend énormément (pour moi xenoblade 1 est le meilleur rpg de la sa génération). Enfin, parce que les différences ne sont pas assez importantes entre les deux versions pour me faire acheter à la switch. Et puis de toute façon c'est un jeux Wii U de base , c'est comme ci la version switch n'était qu'un simple portage finalement.

Et vous , qu'allez vous faire ?