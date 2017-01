Mais juste du Nier avec une technique Platinum :3il y’a dans le premier Nier un donjon qui a beaucoup de similitude avec celui de la démo d’Automata et ce n’est pas un hasard, d’après les créateurs du jeu, un des seuls liens scénaristique entre les deux c’est bien ce donjon et apparement il sera aussi présent dans Nier AutomataJugez par vous mêmeEt encore, Automata est fidèle au premier opus sur bcp de point,Angles de caméra, de coté, de dessus, des projectiles envoyés par le compagnon du héros , ces fameuses boules rouge envoyés par les ennemies, qui viennent de partout et qui remplissent tout l’écran, sans parler de la musique bien sûr ^_^Juste pour vous dire que Nier à une identité qui lui est propre, et que Square Enix à servi cette licence à Platinum Games sur un plateau d’argent, normal après tout, toute l’équipe créative est celle du 1er Nier, en gros Platinum ne fait que développer le jeuEt pour finir je vous propose de regarder le combat contre le boss de ce même donjon, Un énorme Robot, Deux bras mécaniques, ça ne vous rappelle rien ?