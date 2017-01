Salut, n’ayant jamais fini ces 2 Shoot’em Up de la Master System, je me suis lancé il y a peu dans une session sur le premier et j’ai tellement aimé que j’ai enchainé directement avec le second.J’ai joué aux versions 3DS des 2 jeux, déjà c’est beaucoup plus beau mais en plus de ça je les trouve plus accessibles en terme de difficulté et avec quelques bonus sympas.Les Fantasy Zone ne sont pas des Shoot’em Up Hardcore mais les attaques de certains boss vous surprendront parfois à un point que vous serrez obligés de mourir au moins une fois (ou plus) avant de comprendre comment on fait pour esquiver ça. La palme revient bien-évidement au boss de fin du premier Fantasy Zone avec sa dernière attaque qui est tout juste la pire attaque du jeu, j’ai du aller voir sur le net comment faire pour passer cette dernière attaque car je ne comprenais absolument pas comment faire même après plus de 10 essayes mais une fois qu’on a la bonne technique, on se dit "merde en fait c’est ultra simple".il y a aussi certains niveaux parfois assez difficiles car les ennemis apparaissent indéfiniment tant qu’on a pas détruit toutes les cibles du niveau donc si on met trop de temps, on peut vite se retrouver encerclé d’ennemis et avec pleins de tires à esquiver (et une mort quasi certaine).Vous devrez aussi faire très attention à votre argent car dans les Fantasy Zone, on ne trouve pas de Power Up, Vies ou autre bonus, on peut seulement les acheter sauf que voilà, lorsque vous achetez un objet, ça augmente son prix pour la prochaine fois donc plus vous achèterez des vies et plus leur prix sera élevé et c’est valable pour tout le reste dans la boutique. Le gros souci c’est qu’on ne peut malheureusement pas gagner de l’argent en illimité car même si les ennemis réapparaissent à l’infini, ils ne donnent pas grand chose, les seuls ennemis qui donnent beaucoup d’argent sont les boss et les bases mais ces dernières ne réapparaissent pas.On a aucun système de continu, donc une fois vos vies à 0, c’est Game Over et on recommence tout depuis le début. La seule chose qui pourra vous aidez c’est le fait que notre argent non utilisé, est stocké et qu’on peut en prendre autant qu’on veut (dans la limite de notre stock) en début de partie donc si vous avez 1 000 000, vous pourrez débuter avec et vous payer tout ce que vous voudrez et du coup rendre le jeu plus facile.Le schéma de progression fait un peu penser à celui des Megaman, en gros vous aurez 8 niveaux + un boss de fin, les 7 premiers niveaux ont chacun un boss unique, le 8ème niveau est en fait un niveau dans lequel on ré-affronte les 7 premiers boss et enfin le dernier niveau est uniquement l’affrontement contre le boss final.Vous pourrez dans les 2 Fantasy Zone utiliser un système de sauvegarde à n’importe quel moment, ça rend le jeu beaucoup trop facile si on en abuse mais je ne vous cache pas que j’ai utilisé ce système à certains moments sans pour autant en abuser.L’univers mignon, l’OST et la DA sont vraiment bien accordés, ça me fait penser à d’autres Shoot’em Up du même genre comme Parodius, Pop’n Twinbee ou Harmfull Park qui ont tout de mignon sauf la difficulté par moment qui surprend beaucoup et nous fait oublier à quel point ces univers ont l’air doux et joyeux.Les Fantasy Zone sont donc à mes yeux 2 bons Shoot’em Up de l’époque 8bit qui réussissent encore aujourd’hui à faire leur effet et qui n’ont pas pris une ride grâce à leur jolie 2D et leur gameplay simple mais efficace.