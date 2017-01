Sachant que la plupart d'entre vous ont surement eu la Wii U et lorsqu'on connaît la grosse déception qu'elle a été plus le nombre de quenelles de l'histoire qui ont été mises :- Tablette à peine utilisée- Jeux repoussés indéfiniment- Pour finalement les sortir sur une console qui est une hybride de Wii et de ... Wii U- Le DLC pour Mario Kart 8 qui ne sortira jamais sur WiiU malgré son annonce et qui devient une version DELUXE vendue plein pot sur Switch c'est normal ça ?Comment pouvez-vous accepter et cautionner d'avoir été des béta-testeurs de ce qu'est la Switch qui au final aurait du être la Wii U ?Moi qui suis possesseur de Wii U, quand je vois ce qui a été présenté je ne peux que me sentir insulté par la politique de Nintendo, ma thune a servi à financer la Switch, je n'ai pas eu un Mario 3D, je n'ai même pas eu un Zelda qui maintenant sort sur une version 1.5 de ma console ainsi que la mienne...Et les supports qui étaient annoncés à l'époque notamment concernant la liste des tiers c'était du foutage de gueule avec Ubi qui annonce un Rayman exclusif pour finalement sortir le jeu en version définitive sur PS4-One-PC et maintenant Switch.Quand on est fan de Nintendo, comment ne pas se sentir un peu pris pour le roi des pigeons ?Suffit de regarder la réaction et la détresse de Puyo chez Gamekult, au moins sa réaction à le mérite d'être en adéquation avec la situation actuelle...