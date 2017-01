Voici une Information concernant le jeu Mario Kart 8 Deluxe :Il n’y aura pas de nouveaux circuits dans le jeu Mario Kart 8 Deluxe. Au cours de la diffusion en direct de Nintendo à partir de leur événement japonais, l'une des présentatrices a confirmé que le titre aura 48 circuit. Le jeu aura donc le même nombre que le jeu original, en y ajoutant les DLC sortis, et pas de nouveaux donc. Pour rappel, le jeu sortira le 28 avril prochain...Source : http://www.gonintendo.com/stories/271950-mario-kart-8-deluxe-to-contain-the-same-48-tracks-as-the-original

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2017 at 08:06 PM by link49