Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi par rapport à la concurrence, pour le tchat faut passer par un smartphone mais c'est quoi ce foutage de geule ?



Et les jeux offerts laisser 1 mois puis retirer en plus d'être des jeux nes et snes



Le online gratuit pendant plusieurs mois puis payant par la suite, on ne connait pas les raisons !



Est-ce pour la raison que si la console bide Nintendo vont faire une annonce que le online sera gratuit pour toujours ?