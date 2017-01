Il y en a beaucoup qui gueulent à cause du prix, mais ça sert à rien car c'est la nouvelle politique de Nintendo.Si il y a de jeux moyens voire ratés qui sortent à 60 Euros sur les autres consoles pourquoi Nintendo devrait baisser son prix pour des jeux de qualité ?Pour la console c'est pareil, le PSVR à 400 euros a cartonné, tellement que Sony n'ose pas communiquer les chiffres. C'est aussi le carton pour la PS4 Pro.Nintendo ne fait que s'aligner entre le prix de la One S et de la PS4 Pro et ils seraient bien cons de vendre moins cher et ne pas en profiter.Au final tous ceux qui arrêtent pas de basher ou de clamer haut et fort que c'est cher, ils vont quand même finir par l'acheter que ce soit cette année ou l'année prochaine, que ce soit en neuf ou en occasion.Donc autant se calmer et profiter des annonces Nintendo.La qualité Nintendo a un prix et elle se paye au même prix que les autres consoles ou jeux.