Après tous les retours que je lis je suis obligé d'intervenir.



C'est épuisant de voir toute cette mauvaise volonté, ce bashing constant, sur les jeux, les consoles etc..

Rien ne va jamais !



La switch: elle est trop chère, pas de jeu, que du 720p, les joy-con sont trop petits, y a du chômage et on est endetté .



Sinon moi de mon point de vue:

-Elle semble plutôt bien construite,

-On a la puissance d'une PS3/PS4 dans les mains, c'est la console portable la plus puissante au monde (et ça vient de nintendo hein ^^)

-ils continuent à faire des efforts sur les controllers, c'est ingénieux car on ne pouvait pas non plus faire deux gros pad pour une portable !!!!

-les vibrations HD semblent très bons

-l'écran est lumineux

-On est sur une philosophie nintendo que j'adore, un ZELDA qui s'annonce au top (j'y crois, il y a un truc qui se dégage, une mélancolie auquel j'adhère)

-le jeu à plusieurs avec les joy con sans devoir acheter d'autres manettes (oui mais si tu veux en acheter d'autres c'est cher ==> tu fais chier sérieux à toujours raler)

-un concept hybride : les mecs, c'est juste trop bien ! moi je suis super content

-le prix n'est pas excessif ! stop le bashing alors que tu mets 800 chez apple arnaque TTTOOOUUUSS les ans

ou ton wiko déguelasse à 200 eu. Merde à la fin



Alors oui, on aurait aimé plus de jeux, plus d'autonomie, plus de puissance plus plus plus . Maintenant apprécions et découvrons avec un peu d'optimisme et de positive attitude. ça fera du bien à tout le monde et même à votre dépression chronique