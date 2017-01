Dans le panier depuis l'annonce officielle j'ai donc validé ma précommande de la Nintendo Switch, Joycon gris (évidemment) avec un jeu sur cette dernière à savoir (comme je pense beaucoup de monde): The Legend of Zelda: Breath of the wild. Pour le prix de 399E sur Amazon.fr. Je suis en total désaccord avec la communication actuelle de Nintendo mais je soutiens quand même la console car plusieurs jeux dessus vont me plaire.La WiiU m'avait totalement blasé de cette firme mais là déjà, j'y crois un peu plus et quand Zelda sera disponible j'aurais certainement venu ma Nintendo WiiU. Du coup, je me garde le jeu Horizon: Zero Dawn pour plus tard, comme-ça je pourrais finalisé les quelques jeux Playstation 4 qui me reste comme Star Wars Battlefront dont je dois obtenir les trophées des contenus DLC. Bref, au final la console va vite arrivée...