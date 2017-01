J'ai enfin terminé ce jeu, et je n'ai plus qu'une envie c'est de faire sa suite! Mais pour cela il va falloir que je fasse preuve de patience.Voici donc le trophée platine accompagné d'un petit Test.Petit TestGraphismes : le jeu s’en sort très honorablement pour de la ps3, les personnages et les différents environnements du jeu sont bien modélisés surtout venant d’un studio qui avait pour l’habitude de faire des jeux en 2D isométrique concernant cette saga .Bande son : Tout simplement Magistrale ! Chaque musique vient renforcé les différentes situations présentent dans le jeu. Allant de la simple musique lorsque l’on se ballade hors des villes au thèmes musicales éffrénés des Boss . Chapeau bas à la Falcom Sound Team jdk.Durée de vie : il m’a fallut un peu moins de 100 heures pour en voir le bout . Due notamment au nombreuses lignes de dialogue et au différentes quêtes que propose le jeu.Scénario : le jeu nous surprend à la fois par son histoire riche et complexe et également par la présence de quelques rebondissement.Système de combat : il s’agit d’ un jeu en tour par tour « stratégique » . Même si les différents énemies du jeu ne vous poseront pas trop de souci, c’est une autre affaire concernant les boss. Il vous faudra analysé leur faiblesse et agir en conséquences pour en venir à bout.Voici un échantillon des musiques qui font partit de mes préférés