Voici une Information concernant les Figurines Amiibo :Le 03 février, en même temps que le jeu Poochy & Yoshi's Woolly World sur 3DS, une Figurine Amiibo en laine sera commercialisée.Le 03 mars, cinq Figurines Amiibo accompagneront le lancement du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. A noter que les 3Firgirne Amiibo Cloud, Corrin et Bayonetta n’ont toujours pas de date de sortie…Source : http://nintendoeverything.com/zelda-breath-of-the-wild-amiibo-pre-orders-up-on-amazon/