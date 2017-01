Billets d'humeur

Bonsoir Gamekyo!Et oui, encore un article sur la switch, vous pouvez ragerOn lit vraiment énormément de choses sur cette console, comme toujours concernant des projets un peu "hors normes" (au sens propre).A n'en pas douter, cette console est une prise de risque. Nintendo aurait pu "se contenter" de produire une console d'une puissance similaire à la PS4 (pas bien dur aujourd'hui), ce qui aurait permis des portages faciles de beaucoup de jeux multi + des exclus nintendo plus belles que jamais. Toutefois, Nintendo ne serait pas Nintendo (en tout cas depuis une dizaine d'année) si ils n'essayaient pas d'apporter de nouvelles choses.De mon point de vue, on se doit de "respecter" cette continuelle recherche de démarcation de la part de la firme de Kyoto, qui à défaut de voir toujours juste, a le mérite d'essayer.Bref, je ne vais m'étendre sur la console, ses caractéristiques et compagnie, tout ça a déjà été fait (et refait) ces derniers jours. Voila donc mon avis global sur la chose.1. Fan de Nintendo, c'est toujours un plaisir de voir une nouvelle console de leur part. Le design me plait (et oui, c'est possible!), le placement du produit me plait aussi. Le prix est certes trop élevé, mais qu'on vienne pas me dire que "300 euros aurait été parfait, mais là 330 c'est juste dégueulasse". Sérieusement, pour 30 euros ont va pas non plus tortiller du cul. Après, certes, 250 euros aurait été un super prix, mais bon, soit.2. En terme de line-up de sortie, difficile de se situer. Forcément, une console sortant directement avec un Zelda - qui plus est un Zelda qui semble particulièrement ambitieux - est un évènement en soit. Malheureusement, en dehors de ça, c'est pas un désert, mais carrément dudevrait être vendu avec la console (et là le prix passerait certainement mieux),ressemble également à une démo technique.3. Si on passe les jeux de sortie, pensons à l'avenir. Finalement, Zelda risque de m'occuper plusieurs semaines / mois vu mon rythme, donc il ne m'est pas impératif d'avoir 15 jeux d'entrée. J'espère sincèrement que Nintendo a de grosses cartouches pour l'E3, parce qu'on ne va pas se mentir, pour une firme qui a développé une quantité limitée de jeux ambitieux sur Wii U (limitée depuis plus d'un an), pas grand chose a été montré. Un Mario Kart porté de la version Wii U, et un splatoon 2 qui (à mon avis) ressemble à une grosse extension du 1, c'est extrêmement léger. Heureusement, Super Mario Odyssey vend vraiment du rêve et risque de faire bien mal en fin d'année.4. La question des tiers. La réponse à l'interrogation "aurons nous les jeux multi sur switch?" a eu une réponse selon moi assez évidente :. Les jeux portés sont, selon beaucoup de sources, bien en deçà de leurs versions homologues (comment pourrait-il en être autrement?), et je doute donc que ces portages persistent passé la première année. Même phénomène que sur Wii U donc : sortir des portages (Assassin's creed, Mass effect et j'en passe), s'étonner qu'ils ne se vendent pas alors qu'ils sortent 6 mois trop tard et en inferior version, puis arrêter et se concentrer sur les versions rentables". La seule alternative pourrait venir du fait que la machine fonctionne malgré tout bien, et que les éditeurs se décident à développer spécialement pour elle, comme la Wii à l'époque. Je suis sceptique sur ce point, mais j'espère avoir tord.5. La tablette / l'OS : je me trompe ou on ne sait globalement rien de tout ça? Je ne sais pas exactement comment vivent les enfants aujourd'hui, mais j'imagine que beaucoup n'ont pas de tablette style iPad. Intégrer un bon lecteur vidéo, voir un système d'ebook / lecteur de manga pourrait amener à une utilisation autre pour certains. A vérifier cependant si une résolution 720p suffit pour une lecture agréable.Voila mon avis global, brouillon, mais numéroté malgré tout pour démontrer un semblant d'ordre. Je suis encore aujourd'hui partagé entre l'excitation et une certaine déception (inévitable vu mes attentes).Je n'ai pas encore décidé si je l'achèterai day one pour Zelda, ou si je me contenterai de la version Wii U (j'attend des infos concrètes sur la différence entre les deux pour effectuer mon choix). Ce qui est sûr, c'est que le Mario annoncé me donne foi en une certaine ambition retrouvée chez Nintendo (déjà amorcée pour Zelda), qui j'espère perdurera pour les autres licenses. Si tel est le cas, la console sera pour moi indispensable, éditeur tiers ou pas.Bonne soirée