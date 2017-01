Contrairement à ce que l'on espérait, la présentation de la Nintendo Switch n'a malheureusement pas répondu à toutes les questions légitimes que nous nous posons nous laissant bien souvent dans le doute, face à des informations contradictoires. Par exemple, avec quelle carte SD, la console est-elle compatible ? Sachant que la Switch n'embarque que 32 Go de stockage interne, c'est une question importante. Heureusement, Nintendo vient d'y répondre (via un communiqué publié sur GameInformer) La Nintendo Switch est officiellement compatible avec les cartes micro SDXC allant jusqu'à... 2T o ! Alors attention,pour le moment les cartes micro SDXC 2 To n'existent pas. Les plus "grandes" s'arrêtent pour le moment à 256 Go mais lorsque les cartes de 512 Go, puis de 1 To et de 2 To sortiront, la Switch sera prête à les accueillir. Une bonne nouvelle qu'il faut tout de même tempérer en rappelant qu'actuellement le prix d'une carte micro SDXC de 256 Go est bien souvent,au-dessus de 100 euros dans le commerce.