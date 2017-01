J'aimerai bien avoir l'avis de ceux qui l'ont vu sur un stand. Les Joy-Con bleu et rouge ont l'air de bien rendre sur des jeux flashy comme Mario Kart mais qu'en est-il sur un jeu plus posé comme Zelda? Est-ce que ça gène? arrive t-on à en faire abstraction?

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2017 at 04:53 PM by mazeofgalious