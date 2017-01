- Le prix, 299$ soit 329€.

- Seulement 32 Go de mémoire interne ?

- Moins puissant qu'une PS4/XboxOne.

- Le line-up

- Une nouvelle façon de jouer.

Tout d'abord, d'où je viens dans le jeu vidéo :Au début, j'avais été séduit par la Nintendo Wii et je l'avais précommandé dès son annonce. Au début tout allait bien mais au bout de quelque temps, j'ai commencé à être dégouté des graphismes quand je voyais ce qui sortait sur PS3/Xbox360.Du coup, je suis parti dans cette course à la puissance sur 2 générations de plus.Aujourd'hui malheureusement, je n'accroche plus à cette déferlante de jeux qui se ressemble tous : Violence, drogue, foot.Surement je commence à me faire vieux mais j'aurais adoré jouer à un bon Toad Adventure par exempleDu coup, j'attendais beaucoup de cette conférence pour la Switch.Voici donc mon avis sur cette conférence :Déjà la conversion ne me pose pas de problème, commandant pas mal au US, une fois converti en euro et en ajoutant les 20% de TVA, le compte est bon.Ensuite pour ce prix-là, on a quoi :. Un écran 6.2 pouce en 720p et de bonne facture d'après les premiers retours.. 1 batterie pour jouer entre 3h et 6h en mode portable.. 2 manettes truffées de capteurs de de vibreur d'un nouveau genre.. Le grip pour les transformer en une manette plus conventionnelle.. Une puce custom spécialement développée par NVIDIA. Qui dit custom, dit coûts supplémentaires.. Le dock. 2 extensions pour les manette (straps) qui les agrandissent un peu et équipés de dragonnes.Du coup, 329€ pour ça me semble plus que correcte. Comparer à la concurrence n'a aucun sens, ici on est en présence de nouveaux composants et ça a des coûts, même si au final la puissance est peut-être un peu inférieure à la concurrence.Bon là, pas de soucis. Sur ma dernière console, je suis obligé d'installer CHAQUE jeu. Du coup malgré un disque dur externe, si j'achète un nouveau jeu, je dois en désinstaller un autre, autant avoir un PC à ce niveau.Sur Nintendo Switch, les jeux sont physique (Fuck le démat) du coup 32go c'est pour les rares choses que je téléchargerais ou les saves (si elles ne se mettent pas sur les cartouches).Donc à moins d'être allergique au physique ce qui n'est clairement pas mon cas, c'est parfait pour moi ^^.Je suis moi-même développeur de jeux vidéos et quand je vois les coup de production d'un jeu, ça me rassure un peu. Du temps de la Megadrive / Super Nintendo, 4 personnes dans leur garage pouvaient faire un jeu en moins de 6 mois dont on se rappelle encore aujourd'hui.Aujourd'hui, ne serait-ce que sur mobile, un jeu un peu travaillé c'est des années de dev. Tekken Card Tournement nous a pris presque 2 ans à faire à 6 dev, 4 graph et tout le reste :s.Vu la qualité du nouveau Zelda, Xenoblade 2 ou Mario, la puissance de la Nintendo switch est amplement suffisante, et une fois les équipes de dev formées, on verra plus de jeu à 50€ qu'à 70€.Là rien à dire. La première vague de jeux présente déjà pas mal de choix, et tous les grand éditeur s'essayent à cette console.Le fait de pouvoir jouer à Dragon Quest aussi bien que d'autre J-RPG ou Sonic, Mario, Zelda, Bomberman me ravi.J'ai vraiment l'impression que je ne m'ennuierais pas. J'ai presque plus d'un jeu par mois à acheter que pour 2017 avec le peu d'annonce qu'il y a eu.Aujourd'hui, marié et avec un enfant, trouver du temps pour jouer ce n’est pas facile. Du coup le soir quand tout le monde dort ou dans les transports en allant travailler sont mes seuls temps de disponibles.Et là on me propose une console qui me permet de passer en mode tablette quand quelqu'un squatte la TV. Je peux aussi la prendre la journée pendant le transport.Même si un jour en vadrouille la batterie tombe trop bas, je pense que j'aurais aucun mal à trouver un port USB pour la recharger un peu ^^.De plus quand on fait des soirées entre amis, ça se fini souvent en jeu de sociétés voir Mario Party / Mario Kart si quelqu'un a chez lui une Game Cube ou une Wii. Le fait de pouvoir amener sa console et lancer des partis entre amis aussi facilement, je trouve ça génial.D'ailleurs au boulot comme dans mon entourage, tout le monde l'a précommandée, quel que soit l'âge (de 20 à 55ans pour les plus vieuxJe pense vraiment que Nintendo a vraiment compris ce qu'attendant le grand public aujourd'hui.Si la console arrive à taper dans le même public que la Wii avec quelque plus ou moins vieux joueurs comme moi, ça risque de faire un carton.Du coup, console réservée avec Zelda, puis Bomberman dès que les précommandes ouvrent.Les jeux que j'attends le plus sont :Sonic ManiaXenoblade 2Dragon Quest Heroes 1 + 2Dragon Quest XDragon Quest XIMario OdysseyYooka-LayleeMario KartMario SBB