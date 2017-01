Voici une Information concernant la Nintendo Switch :IGN a analysé le prix de lancement d'origine des autres consoles et les a ajusté en fonction de l'inflation, la Nintendo Switch est alors la quatrième console la moins chère jamais faite. En fait, deux des trois consoles moins chères que la Nintendo Switch sont aussi fabriquées par Nintendo. La GameCube, la Dreamcast et la Wii sont les consoles les moins chères lors de leur lancement respectif. Toutefois, IGN précise que les accessoires sont tout de même assez couteux, tout comme les prix standard des jeux de la console…Source : http://entertainment.ie/gaming/Even-adjusted-for-inflation-the-Nintendo-Switch-is-one-the-cheapest-games-consoles-ever/389408.htm/

Who likes this ?

posted the 01/15/2017 at 03:13 PM by link49