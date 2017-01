Salut à tous,



Je viens de lire qu'apparemment le support Joycon fournis dans les pack switch ne permettrait pas la recharge. Ce ne serait qu'un support plastique.

Il sera possible d'acheter le support permettant le recharge tout en jouant..

Plus d'infos dans le lien.



Du coup, ça voudrait dire que de base on ne puisse que les charger lorsqu'il sont attachés à la console... Je trouve cela un peu limite de la part de Nintendo mais bon...