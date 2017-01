Autres

Un dessin rapide volontairement sketchy et blindé de défauts (réalisé en approximativement une heure) inspiré du tout dernier trailer de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, une tuerie absolue entre l'esthétique qui défonce et la musique magnifiquement orchestrée.Vous pouvez voir mes autres travaux sur ma page Facebook => www.facebook.com/cjgraph1cs Et vivement le 3 Mars, bordel de merde....