Vous les avez sûremnt déjà vu depuis 2 jour mais pourle plaisir des yeux (et des oreilles) :Dans la troisième vidéo, 1:30, c'est exactement le genre de thème que j'attendais dans ce Zelda : l'ambiance fait penser à la mélodie de Celesbourg dans Skyward Sword.On retrouve également la melodie du Ranch Lon Lon de Ocarina of Time :Ce jeu sera loin d'être le plus bluffant techniquement, mais il sera l'un des BGE et justifiera à lui seul l'achat d'une Switch ou d'une Wii U.