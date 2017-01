Je n'accroche pas a: The Last GuardianJe l'ai continué ce matin et rien à faire... Je sais que le jeu propose sûrement une fin épique aux vues des retours mais là... Je n'aime vraiment pas l'avancement de ce dernier et j'ai l'impression que ça sera pareil tout le long (notamment vu la liste des trophées), du coup j'ai carrément stoppé l'avancement du jeu et rangé... D'habitude j'adore tous les jeux qui poussent le côté artistique en avant, mais ici je sais pas, c'est un peu trop mou et certaines fois la maniabilité est assez galère... Je suis un peu dégouté car je sais que le titre est de qualité mais j'accroche juste pas :/ Je me suis stoppé lorsque l'on voit pour la première fois des armures et une autre bestiole... (c'est loin dans l'histoire ?) Vraiment je sais pas quoi faire...