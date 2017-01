Voici une Information, pouvant contenir des spoilers, sur le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Vendredi matin, Nintendo a dévoilé le premier du jeu Xenoblade Chronicles 2. La fille à l’armure et aux cheveux rouge serait la personnification de l’Epée Monado. A voir son rôle dans le jeu. Pour rappel, le jeu devrait sortir vraisemblablement en 2017, en exclusivité sur Nintendo Switch…Source : https://twitter.com/HDKirin/status/820296760794853376

posted the 01/15/2017 at 01:02 PM by link49