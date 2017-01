Salut a tous!Je profite pour partager avec vous les photos de détails de la Switch.On se pose beaucoup de question sur le Dock.C'est lui qui reçoit l'alim de la console+Port Hdmi+Port USB 3.0 (servira plus tard?DD?) + Un bon Ventillo (pour le boost de la Switch et sa surchauffe!)

Who likes this ?

posted the 01/15/2017 at 12:33 PM by hebuspsa