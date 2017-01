Prenez vous en plein les oreilles les amis.

La musique du trailer de Zelda c'est un orgasme auditif.

Cette puissance, l'aventure et l'épique transcendé par la musique.

Le passage ou la princesse pleure m'a fait chialer et à partir de 2.20 minutes c'est juste monstrueux jusqu'à la fin.

Zelda va être une aventure grandiose et la BO une oeuvre d'art.

PS: sopalin obligatoire avant de lancer la vidéo.