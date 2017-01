Je viens de terminé et platiné l'excellent SALT AND SANCTUARY qui est un souls indé en 2D par les dev' de the dishwasher...tout y est :Ce jeu est un de mes coup de coeur 2017 avec le dernier jeu que j'ai fait,j'enchaine un début d'année avec de très bon jeu sur PS4.Un conseil pour ceux qui aiment les souls serieusement foncez!!! d'autant qu'il est en promo jusqu'au 20 janvier.