J'en ai plein le dos de tout ces aigris qui défoncent la Switch jour et nuit avec des arguments souvent fallacieux.

1) Cé tro chaire !!

2) Yapadjeu (ou lelayneupépouri) !!

3) Les Joille conne cétropti !!

4) Lé zaxessoir sontrochaire !!

5) Léjeu sontrochaireaussi !!

6) Wémé leaunelaïn épayan !!

7) Hheeuu Wémai léteraflop ison ouu !!

7) NANmai 32giga céabuzé !!

Konkluzion

Petit coup de gueule pour cet article et un coup de gueule contre vous!! Donc je m'attends à me faire tailler en pièces mais j'espère que vous prendrez le temps de lire mes arguments avant de tirerMon problème est donc le suivant :Voici donc mon ressenti sur différents points que je trouve abusé.Ben oui ma pauvre dame Mais que voulez vous ! On vous donne une console portable qui est juste la plus puissante jamais crée, que vous pouvez switcher (boom !) en console de salon ce qui, sauf erreur de ma part, est une nouveauté.De plus, il me semble que la One avec Kinect qui coutait 499 € s'était faite détruire à cause de son prix et la PS4 à 399€ s'était fait encenser pour ce prix si « juste » . Evidemment chez les pro-M le 499€ était entièrement justifié par Kinect et donc non critiquable. Ensuite la Xbox à baissé à 399€ et la plus rien à dire tout est cool .Je rappelle que ni la PS4, ni la One ne proposait un écran pour jouer en dehors du salon .. Alors oui, elle est moins puissante mais elle propose d'autres choses en plus donc ou est le problème ?J'ai l'impression que les Fanboys passent leurs temps à parler pour rien dire : « ils auraient du la mettre à 99 € trololol », « 149€ aurait été un bon prix » … T'es sérieux mec ?! T'as claqué 400 balle dans tes machines et t'es retourné cracher 400 de plus quand ton constructeur t'as dit « voilà une machine rendant ton ancienne obsolète ou tu auras des jeux plus beaux va chez Auchan tout de suite ! » …Juste objectivement, on vous annonce un nouveau Zelda, un Bomberman, Un nouveau Xenoblade (), un Mario comme vous chouiniez pour en avoir un depuis longtemps, des remakes de Skyrim (en soit OSEF mais merde … Bethesda chez Big N c'est pas un bon signe ? ), Mario Kart 8 () et je peux continuer comme ça un moment ….Bref une console annoncé avec un tel line up de qualité ben ça fait longtemps qu'on à pas vu ça si on est juste un peu objectif ….. Vous bandiez sur la PS4 et la One alors que c'était la famine dessus pendant 1 pige sur One et 2 piges sur PS4 et la pas de souci on achète et on met despartout !Pas totalement faux … si on s'en sers comme 2 manettes !! Sinon je vois pas ou est le souci les 2 réunis font une manette tout à fait bonne … « L'obligation » de manettes pro est encore un argument à la noix. J'ai très bien joué sur mon gamepad qui était 10 fois moins ergonomique et je vous met la race à MK8 quand vous voulez avec.Donc quand on est objectif, on à une « vrai » manette grace à l'adaptateur pour brancher les 2 Joycon qui est fourni dans le lot et cette manette, si l'on accepte de perdre beaucoup de perdre en ergonomie, peut permettre de jouer à 2 ….... Encore une fois sauf si on est un VRP Sony ou Crosoft prêt à tout pour descendre le reste,Alors sur ce point j'ai envie de dire oui.....et non. Je m'explique, oui 2 Joycon + l'adaptateur pour en faire une manette c'est clairement hors de prixvous n'avez pas compris que le seul intérêt de ça c'était remplacer un périphérique mort ou perdu ?? Si tu veux une manette supplémentaire tu prendras un pad pro qui coutera environ 60 ballesJe ne parlerais pas trop du port Ethernet manquant car ça oui ça m'a gonflé sur Wii U et ça me gonfle sur la Switch mais dans une moindre mesure vu que je ne suis pas con et que je comprends (contrairement à la Wii U) que vu le format de la console c'est un peu la merde de mettre un RJ45 (Sur une Vita vous le mettriez ou), Après ma Wii U en Wifi à toujours bien fonctionné que ce soit online ou pour DL .Je vais pas perdre trop de temps ici …. On annonce des jeux entre 50 et 70€ comme sur toutes les consoles ….on les trouvera moins chers en fouinant bien. La encore argument ULTRA vaseux de fanboys/haters en rutMerde !! J'espère juste que MS et Sony ne vont pas suivre le mouvement !! …. Heeuu... Wait ?? Ca fait pas déjà plus de 10 ans que tu paies pour des services online ??Blague à part moi aussi ça m'emmerde mais :- On ne sais rien du prix.- On ne sais rien du contenu.- Nintendo est connu pour faire des jeux qui sont bons en local () donc l'abo risque d'être dispensable . Mario party online, smash bros online, MK online... beurk.Alors si t'en es encore la c'est que t'as encore rien compris à la politique de Nintendo d'une part. Et que d'autre partOui toi qui te pignolais H24 devant une PSVita en disant « quel dommage elle était si puissante », tu rejette d'entrée une console t'offrant plus de possibilité (), une portable presque au niveau des consoles de salon niveau puissance et qui te servira aussi de console de salon !De plus je pense qu'de graphic whore qui ne sers que à nous mettre des carottes de plus en plus grosses (coucou les Scorpio/Pro).avec toi mais comme pour la prise RJ 45 le format ne permet clairement pas de mettre un disque dur.Et donc 2 options s'ouvrait à Big N :- Mettre un disque dur et se faire laminer à cause des 20 minutes d'autonomie et du poids abusé ce qui transformait la console en mablette impossible à utiliser en mobilité.- Mettre une énorme carte SD et gonfler le prix de 100 € mini et la tout les cafards nommés plus haut aurait dit « ils auraient au moins pu laisser le choix ces cons la ».Au final leur choix me paraît plutôt cohérent même si je suis déçu, je suis pas assez con pour ne pas comprendre .Voilà, mon coup de gueule touche à sa fin.. Vous pouvez remarquer que j'ai pris la peine d'étoffer mes arguments, de les illustrer et d'être le plus objectif possible. Donc je vous invite à faire de même .et voir que des imbéciles se font un plaisir de la descendre parce que au fond d'eux ça les ferait chier qu'elle prennent le dessus sur leurs joujoux préférés ben ça m'emmerde religieusement.Mettez vous une bonne fois pour toutes dans le crane quePuisque pour beaucoup il est trop tard pour leur demander de se rendre compte du ridicule de leur attitude.A ceux qui me lapideront en 3 mots, en essayant pitoyablement de faire de l'esprit, ben vous faites partis de ceux que je déteste sur ce site et qui ne mérite même pas une réponse de ma part, je vous invite donc à retourner frotter votre sexe contre la prise HDMI de votre console chéri.Quand aux autres, je vous aimes les gars