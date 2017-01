Les possesseurs de la console pourront jouer gratuitement de mars 2017 à l'automne. A partir de là, Nintendo ajoutera des salons,un chat vocal, des téléchargements mensuels de jeux et de bonnes affaires. Les joueurs qui utiliseront le service pourront inviter des amis, dans des groupes, organiser des rendez-vous pour des sessions de jeu, et parler avec leurs amis dans des titres compatibles. Cela se fera par une application sur smartphone, payante, disponible dès l'été prochain.

