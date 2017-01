Malgré que la Nintendo Switch ait été dévoilée en grande pompe, il semblerait qu’elle nous réserve encore quelques surprises.En effet, comme nous pouvons le voir sur le site officiel,. Le premier, un dénommé, qui pourrait correspondre à Pikmin 4, dont le développement avait été confirmé par Nintendo. Sur le site, ce dernier a même une date de sortie le 24 mars prochain.Le second,Pour celui-ci, très peu d’information, il pourrait très bien s’agir d’un nouveau jeu, ou d’un simple portage de la version Wii U. Le troisième et non des moindres,. Tout cela pourrait paraître crédible connaissant l’entente entre Ubisoft et Nintendo.Seulement, un détail vient nous faire grincer des dents, la date de sortie. Les jeux de la saga sortent généralement en fin d’année, alors que celui-ci serait prévu pour le 24 mars. Cependant, il pourrait tout aussi bien s’agir d’une simple erreur.Enfin, le quatrième. La date de sortie de ce dernier serait aussi très rapprochée du lancement de la console puisqu’il serait prévu pour le 17 mars.Bien que rien de tout cela ne soit officiel, se pourrait-il que Nintendo nous cache encore des annonces à moins de 2 mois de la sortie de la Nintendo Switch ?

Who likes this ?

posted the 01/15/2017 at 11:20 AM by rocan