Suite à la diffusion du dernier trailer de Zelda Breath of the Wild lors de la conférence du 13 janvier dernier, la TeamTrash propose plusieurs théories plausible sur l'histoire du prochain Zelda. Théories interessantes et plausibles car elle s'appuie en partie sur la chronologie officiel de Nintendo. Je vous laisse juge:Et en parlant de vidéo de Zelda, le site 01net a testé la console lors de l’événement parisien consacré à la presse. Il confirme que le jeu tournera bien sur la TV en 1080p pour ceux qui considère primordiale ce genre de détail.

posted the 01/15/2017 at 10:37 AM by amamiya