Et voilà, j’ai réservé la Nintendo Switch hier :Je l’ai réservé à Micromania, où il faut un acompte de 30 euros, mais je verrais les offres des autres enseignes avant de me décider. J’ai ausssi réservé l’Edition Limitée du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Là, je le prendrais dans cette enseigne car j’ai déjà eu des souci avec des Collector avec certains autres revendeurs. Je sais déjà les autres jeux que je réserverais plus tard :Rien que pour les jeux Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 et Fire Emblem Musou, je me devais de posséder la console…Source : member15179.html