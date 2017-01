- Vous vous souvenez des rumeurs d'un portage de Xenoblade Chronicles X ? Et bien, on n'en sait toujours pas plus, et je doute, avec la sortie de Xenoblade 2, qu'il voit le jour. Par contre, le développeur cité était Tantalus (ceux derrière les portages de Mass Effect 3, Deux Ex et Zelda Twilight HD). Figurez-vous qu'ils aident au portage de Sonic Mania, voilà...Il me semblait que ce développeur désirait faire un tout nouveau jeu (peut-être une rumeur également).

Source : https://twitter.com/CFWhitehead



- Autre info, cela a été mentionné dans un autre article mais j'en profite pour le rappeler : les cartes micro-SD jusqu'à 2To seront supportées bien qu'elles ne soient pas encore en vente. Je vous laisse déjà regarder les prix pour des 512 Go par exemple. Il vaut mieux utiliser plusieurs cartes de petite taille (moins cher et plus rapides pour le moment).

Le dock peut bien accueillir des périphériques de stockage USB 2, sauf que cette fonction n'est pas activée pour le moment car Nintendo se pose la question du mode portable (euh vous allez emmener votre disque dur externe avec la switch vous ?)

Source : http://www.gamereactor.eu/news/497423/Nintendo+Switchs+storage+could+be+expanded+with+USB+drives/



- Travis Strikes Again ? Oui mais en fait on ne sait toujours pas si c'est un 3eme épisode de No More Heroes, Suda51 n'a rien confirmé pour le moment. Sachez que Yuusuke Kozaki qui a participé aux artwork de Fire Emblem fait partie du projet. Marvelous et Nintendo sont toujours derrière le jeu (soutien, publication). Le rumble HD seront utilisés pour le jeu.

Source : famitsu