Et cinquième de la franchise Final Fantasy juste après World of Final Fantasy. Bon j'ai déjà donné mon avis sur ce jeu inutile d'y revenir. J'ai pris un bon moment dessus en tout cas, avec amusement. J'ai dû avoir le platine au bout de 75 heures de jeu il me semble, j'ai pris largement mon temps, dotant plus qu'il est très facile à obtenir pour le coup, il me reste quelques quêtes ultimes et quêtes secondaire mais j'attends le contenu du Season-Pass pour les faire.Bref, c'est mon deuxième Final Fantasy favori, derrière Final Fantasy 13-2 et devant World of Final Fantasy. L'histoire m'a totalement dégouté par rapport au potentiel de base c'est pour cela que je l'exclu du titre, au final je le considère quasiment comme un Monster Hunter vu que la principale occupation est la chasse de monstre... Bref en tout cas un très bon titre mais amplement handicapé par l'histoire, en gros un diamant brisé.Bon sinon, je suis en vacance, je me suis donné 4 objectifs: Faire The Last Guardian, obtenir le platine de Final Fantaxy XV et obtenir les trophées issus des DLC pour Star Wars: Battlefront et Lego Star Wars: Le réveil de la force. Je suis a deux objectifs réalisés à savoir: Platine de Final Fantasy XV et obtenir les trophées des DLC de Lego Star Wars: Le réveil de la force, me reste donc ceux de Star Wars: Battlefront "mais" il est venu le temps de me faire "The Last Guardian"! (évidemment je complète Pokémon Soleil/Lune en parallèle le soir, devant la télévision)