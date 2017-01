Un peu de gameplay pour Splatoon 2, avec les nouvelles armes et bonus. Le jeu a l'air encore plus nerveux qu'avantJuste une info concernant les microSD que l'on peut insérer dans la console. La Switch peut accueillir des microSD allant jusqu'à 2To (Même si elle n'existe pas encore a priori)

posted the 01/15/2017 at 08:11 AM by artemico