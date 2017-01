Voici des Informations autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On commence par un visuel des cartouches de la version Nintendo Switch. Comme on peut le voir, elles seront assez petites.De plus, il faudra 12 secondes pour lancer le jeu à partir du menu du principal de la Nintendo Switch, et 24 secondes pour charger le dossier de sauvegarde. Une excellente chose pour un jeu de cette envergure.Enfin, Reggie Fils-Aime précise que les stocks de la Master Edition seront très limitées. Pour rappel, le jeu sortira en même temps que la Nintendo Switch, le 03 mars prochain…Sources : http://www.gonintendo.com/stories/271839-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-cartridge-pictures et http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=d9c1e30ae9fa8c8b3220634dca6c743e&t=1334003