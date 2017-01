Interrogé par, Pachter annonce que la console est plus chère que ce qu'il avait espéré. Il pense que les prix sont un peu trop élevés pour ce qui sera une seconde console pour beaucoup de gens. Il ajoute qu'elle aurait été compétitive à 250$ et aurait fait un carton à 199$. Néanmoins, il précise que la console se vendra très bien auprès des fans Nintendo.Par ailleurs, il trouve que le line-up de la Switch est impressionnant, un line-up qui lui semble bien plus fort que celui de la Wii U.

posted the 01/15/2017 at 07:52 AM by hashtag