L'identité de superhéros de Gohan, le "Great Saiyaman" est en train d'être adapté en film. Gohan est embauché comme doublure pour les cascade de Barry Karn, la star prétentieuse qui joue le Great Saiyaman. Alors que Gohan travaille pour le film, le parasite alien Watagash est débarque sur Terre avec de mauvaises intentions. Watagash est attiré par le côté obscur dans le cœur des gens, et c'est de là qu'il les infecte. Plus ils sont malveillants, plus la puissance de Watagash augmente.(Traduction DB-Z.com)

posted the 01/15/2017 at 07:45 AM by diablass59