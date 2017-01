Un article rapide rapide pour vous reposter ce que j'avais mis sur un autre site (JVC pour ne pas le citer), ça parle de mes impressions sur la Switch et de quelques petits conseils pour ceux qui joueront demain.



La console est vraiment plaisante enfait mais je l'ai trouvée bien meilleure en portable qu'en mode salon. Y'a qu'à voir Zelda qui t'éclate la rétine en mode portable ou bien Mario Kart. L'écran apporte beaucoup c'est sûr. Par contre pour le coup du Zelda faut attendre, t'as dû mal entendre car j'ai pu le tester à 18h55 après 1h30 de queue que j'ai pû partager avec mon frère du coup (il joue à un autre truc, je reste dans la file et inversement). Pour Splatoon en revanche l'organisation à la fin était très bizarre et j'ai pas pu jouer. Des rep de Nintendo ont apparemment dis à la dernière minute vers 19h20 que ça devait fermer et je me suis fait recaler quand ils ont fermé la file. Venez tôt ou parmi vos premiers jeux avec Zelda.



Pour Zelda, il y a 16 machines dont 8 convertibles (c-à-d jouable à la fois sur console et portable), essayez de tomber sur la bonne et vous vous éclaterez la rétine en mode portable qui est juste magnifique. C'est limite si il n'aurait pas dû être en 720p sur Salon aussi.



Il y a un système de tampons qui vous empêche de faire deux fois un truc, c'est quasi impossible de tout faire à moins de tourner pendant les queues ou d'avoir des contacts. J'ai pû tester tous les minis jeux présentés de 1,2 Switch (préparez vous à entendre le trailer en boucle quand vous allez faire la queue pour Zelda au passage), Bomberman R, qui est juste une tuerie mais que je trouve dur à jouer en mode Joycon, Zelda, ARMS et Mario Kart.



Mario Odyssey n'est pas jouable, c'est un stand photo.



Pour Splatoon c'est des sessions de 8 joueurs et 6 minutes à peu près. ARMS c'est en général le training puis le match 5-6 minutes.



ATTENTION : Sur Mario Kart, vous pouvez jouer sur 3 configurations (Portable, Sur Table et Salon), vous pouvez faire n'importe laquelle mais une seule fois pour tout le stand. C'est une course sur les stands Salon et Portable, des fois deux sur le mode Sur Table.

Je vous conseille aussi la version portable (pas celle avec les Joy-con), plus belle.



Franchement, je pense acheter la console day-one même si j'ai surtout été hypé par ce qui va arriver après, en particulier ARMS.