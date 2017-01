Voici une Information concernant la 3DS :Reggie Fils-Aime précise que la 3DS et la Nintendo Switch coexisteront. Nintendo a déjà fait vivre deux machines côté à côté avant, et continuera donc malgré la sortie de la Nintendo Switch. Reggie Fils-Aime déclare également que beaucoup pensent que la Nintendo Switch est une console portable, mais selon lui, c'est une console de salon que vous pouvez emporter. Enfin, il précise que malgré la sortie de la Nintendo Switch, la 3DS sera encore supporté et que des nouveaux jeux seront annoncés ultérieurement…Sources : http://www.gonintendo.com/stories/271924-more-unannounced-3ds-games-coming-says-reggie et http://thisgengaming.com/2017/01/14/nintendo-3ds-has-a-long-life-in-front-of-it-switch-3ds-will-coexist-says-nintendo-president/