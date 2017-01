De retour ! Pour vous jouer un mauvais tour !







Alors, je n'ai pas pensé à prendre des photos, bête comme je suis alors on va devoir faire sans. Merci aux différentes sources qui illustreront donc mon article.



La Console



Alors clairement, on se le dit tout de suite... la Switch (portable hein) n'est pas petite. Elle n'est pas trop grosse non plus. Elle est juste bien proportionnée. C'est un bon compromis entre une grosse tablette 10 pouces et une phablette, que ce soit en mode Sur Table ou en mode Portable.



Elle est assez légère (peut-être 250g/350g) pour sa taille, ce qui m'a étonné au premier abord et n'a pas de déséquilibre d'un côté ou de l'autre et ne tangue pas.

Les Joy-Cons sont également très étonnants, finalement pas si cheap et même confortables, sauf quand on est assez con pour mettre la dragonne fournie du mauvais côté et qu'on doit s'amuser à rechanger. Ils sont remplis de technologie et sont étonnamment très facile à prendre en main. On sent vraiment le travail d'ergonomie fait sur ceux-ci. Même si j'avoue ne pas avoir compris tout de suite comment le manier sur ARMS.







Concernant le HD Rumble, clairement, cette techno est vraiment bien faite, elle est bien représentée dans 1,2 Switch (en particulier dans Ball Count) et les vibrations très précises : on peut bien sentir la différence entre 2 ou 5 billes dans la manette. Mais en jeu ? Ben c'est pas très utile, mis à part dans les jeux exclusivement Switch (ARMS notamment), la fonctionnalité n'est pas très utilisée pour l'instant. Nous verrons dans un an.



La console en elle-même possède un écran 720p, d'une qualité incroyablement... satisfaisante. L'écran est bon, tout du moins sur les jeux testés dans ce mode (Zelda: BoTW et Mario Kart 8 Deluxe) et explose le rendu Salon, notamment sur Zelda.

Ceux qui pleuraient pour un écran 1080p n'auront pas à se lamenter, l'écran est bon. En tout cas... Sur ce modèle (KOU KOU 3DS)



Petites impressions sur les petits "à-côté", rassurez-vous déjà... Les boutons Home et Record sont des vrais boutons et pas des boutons tactiles, malgré leur enfoncement dans la console. Sur les jeux (en tout cas les multijoueurs), les instructions ne sont plus en A/B/X/Y et compagnie mais en boutons... Tout simplement (je veut dire en version sans le petit A mais juste sa position pour que ça convienne à tout le monde.



L'interface est inactive sur les consoles, à tel point qu'il faut (aux anims) une combinaison de touches que je ne citerai pas pour réinitialiser la démo.

Zelda est doublé et traduit. Bomberman également. Splatoon, Mario Kart et ARMS ne le sont pas. Plus trop sûr pour ARMS.

Zelda est en version 12S (sans doute pour Special ou un truc du genre), ce n'est pas une version finale.

Il y a quelques éléments d'interface (de la console) qui revenaient souvent sur les Switch du stand Zelda : ça parlait du temps de jeu (en français) et ça disait temps de jeu inférieur à 180 min, temps de jeu supérieur à 180 min. Peut-être des indications au niveau de la batterie lorsque l'on démarre un jeu.

La transition portable/dock se fait rapidement, pas extrêmement rapidement mais toujours plus rapide que de prononcer "The Legend of Zelda: Breath of The Wild" (2-3 sec quoi).



Attention quand même hein quand vous remettez la console, c'est ultra facile de la mettre un peu de côté et de commencer à forcer bêtement comme moi, il n'y a pas de "guide" (genre un truc qui fait glisser la console vers l'entrée USB-C dans le dock) qui permet de bien positionner la console.

ARMS

Je ne sais pas ce qu'a fait le service bullshot mais le jeu n'était pas comme ça à l'event.

Super Bomberman R Je ne sais pas ce qu'a fait le service bullshot mais le jeu n'était pas comme ça à l'event.

Moi qui attendait un nouveau Bomberman, je suis RAVI. Super Bomberman R est justement le retour de la licence après quelques années d'absence. Au programme, une 3D légèrement, très légèrement isométrique avec un gameplay digne des anciens jeux. J'y ai joué avec un Joy-Con avec 3 autres joueurs et honnêtement, je suis pas très fan de la maniabilité du jeu en mode Joy-Con. C'est perturbant pour le moment et on se trompe vite avec les touches, au contraire de Mario Kart. Le jeu doit être tout de suite plus fun en mode Joy-Con grip (que je n'ai malheureusement pu tester).

Néanmoins, cela reste un Bomberman. La suite à la sortie pour voir si il est vraiment si convainquant.

Faudrait penser à aller chez le dentiste madame.



Mario Kart 8 Deluxe Faudrait penser à aller chez le dentiste madame.

, c'est indéniable. Il y a même déjà eu un premier tournoi pendant le mini-salon parisien, c'est dire le potentiel du jeu. Malheureusement, ce jeu ne sortira qu'au printemps, histoire de remplir un petit peu la console.Certes, le concept est fun,pour ne pas dire mi-moche mi-beau (cf. le "REGARDEZ PAS LE PUBLIC" de la Team Trash pendant la conf) mais reste une maniabilité pas toujours facile à comprendre, on oublie vite comment bouger dans le feu de l'action et c'est souvent à coup de combos qu'on se déplace dans l'arène. J'ai eu la chance de jouer deux fois à ce jeu (comme Mario Kart héhéhéhéhéhéhéhéhé), une fois au début, une fois à la fin. Ce jeu est une tuerie pour une bonne soirée entre potes, mais en expérience solo, je pense qu'à moins d'un solo convainquant et d'un online pas du tout useless, il restera au placard entre deux apéros.Deluxe. De luxe. Mario Kart 8, oui, mais de luxe. Voilà. C'est le même jeu, un peu moins d'aliasing, un peu moins de clipping. Toujours plus de kart, toujours plus de courses, toujours plus de rage, toujours plus de manettes cassées, ToUjours plus de carapaces bleues, toujours plus de G?FJDNFDBJFDJFJDBFJBDJBFJDBref, je m'arrête là avant de tout casser.C'est le même, mais plus beau plus fluide et avec quelques circuits en plus.Bref, Splatoon 2 pas testé. Je disais plus avant mais voilà.1,2 Switch un bon party game en famille et à l'apéro mais va finir au placard comme tous les autres party-game de ce genre. Fun, montre comment ça fonctionne mais à la fin sera quand même à la poubelle ou aux occaz (si quelqu'un le vend). En revanche, peut très vite devenir cringe, surtout avec Copy Dance et Milk. Je plaint l'animatrice avec qui j'ai discuté qui devait faire le jeu Milk avec moi. Paix à elle pour la dure journée de demain.Zelda, c'est clairement une tuerie mais j'ai tellement vu de trucs avec le Treehouse de l'E3 ect... que je connaissait déjà tout. Le seul émerveillement que j'ai eu, c'était quand je l'ai passé en mode portable, où il était vraiment beau. Je ne critique pas le jeu mais plus la façon dont il est présenté, 15 min, c'est trop peu pour me faire une idée.Merci, bonne soirée.