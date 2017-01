Je viens de voir le jeu Digimon World : Next Order en préco sur Amazon.Le jeu sera intégralement traduit en français.Perso, je ne comprends pas pourquoi Persona 5 n'est pas traduit et que Digimon a droit à une trad FR. Ok, c'est Namco qui distribue le jeu, mais bon fait chier quand même.Par contre, j'espère une grosse baisse de prix, car 59.99€ faut pas déconnerN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours

posted the 01/15/2017 at 12:16 AM by leblogdeshacka