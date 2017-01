Pour faire bref. Ca n'engage que mon avis.



Nintendo a les exclus les plus charismatiques/aimés. Une console avec le hardware niveau Xbox One doit pas coûter une blinde aujourd'hui, et c'est s'assurer la présence des tiers, indispensables aujourd'hui.



Jackpot : exclues N (Zelda, Mario, Pokemon, Starfox...) + Tiers (Fifa, COD, GTA) = £€$



Nan, pas pour Nintendo qui fait tout pour merder avec de l'or dans les mains. Une politique de prix abusé, un hardware obsolète et une console plus portable que salon.



Bravo N! J'espère me tromper mais c'est mal parti surtout avec des prix pareils.



(le trailer de Zelda m'a fait lâcher une larme, et rappelle à quel point la course au tflops est absurde. Même si N a décidé de se tirer une balle dans le pied avec cette Switch.)