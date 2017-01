Voici des Informations concernant le jeu Mario Kart 8 Deluxe :Le jeu tournera :- en 60fps et 1080p tout le temps en mode dock avec 1 à 2 joueurs- en 30fps et 1080p lorsque entre 3 à 4 joueurs participeront- en 60fps et 720p en mode portableIl y aura deux emplacements pour les objets. L’aide au conducteur est une option que l’on peut activer et qui empêche le joueur de tomber des rebords. Le mode Bob-omb est inclus dans le mode bataille. Dans celui-ci, les joueurs pourront transporter jusqu’à dix bombes. Si vous perdez tous vos ballons, vous resterez quand même dans la partie, avec un score divisé par deux. Vous pouvez batailler contres des vrais joueurs ou des robots contrôler par ordinateur. Jusqu’à huit joueurs réels peuvent y participer.Pour rappel, le jeu Mario Kart 8 Deluxe sortira le 28 avril prochain…Source : http://nintendoeverything.com/mario-kart-8-deluxe-always-runs-at-60-fps/