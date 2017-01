Salut les potesL'année 2016 étant dorénavant terminée, j'aurais aimé savoir quel est votre jeu préféré, lequel mérite le titre de GOTY? Et pourquoi en quelques mots. Pas de caractéristiques spéciales pour le choisir, si ce n'est celui qui vous a fait le plus triper, celui sur lequel vous n'avez pas vu le temps passer et qui vous aura marqué.Pour ma part, Dark Soul's 3 est incontestablement ma merveille de 2016. Une conclusion à la série parfaite, une DA de malade, des mécaniques de gameplay maitrisées à la perfection, une durée de vie monstre sans compter une rejouabilité quasi infini. Et puis surtout l'ambiance propre à un Soul's, sa façon de nous raconter une histoire, sa difficulté si propre à son style créant le flippe à chaque recoins de couloir, le monde ainsi que le lore, les mystères qui l'entour etc. En bref, malgré une année pleine de bons jeux, DS3 est pour moi l'incontournable. Cet épisode confirme l'estime que je porte dans mon coeur pour la série, merci From software.A vous les frérots!