Je ne pensais pas galérer à ce point pour remplacer mon vieux écran HP de 2007 qui a un rendu meilleur que les modèles que j'ai récemment achetés.J'en suis à mon second écran retourné au vendeur à cause d'un défaut pour moi rédhibitoire. Le plus curieux est que les avis clients laissés sur ces écrans n'en parlent pas, à croire que je suis un chieur qui cherche la petite bête. Le défaut est connu sous le nom de color banding donnant un effet postérisé comme sur cette image.Hier, j'ai testé mon nouvelle écran Asus vp228h sur le dernier Batman, j'ai pleuré des larmes de sang en voyant un color banding bien dégueux dès le menu principal. Encore un écran à renvoyer et du temps perdu pour rien. Iiyama, Benq en dalle VA et maintenant Asus en TN...Pour me guider dans mon choix, j'aimerais connaitre votre modèle d'écran et savoir si vous avez le même problème.