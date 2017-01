Je viens de voir ça dans le dernier magazine Video Gamer.Alors, soit l'info est passée inaperçu (je ne pense pas ) soit les gars parle pour rien.En tout cas, si la traduction FR devient officielle, ce sera un indispensable sur PS4 pour tout les joueurs.A l'intérieur,nous retrouverons toujours:-Le jeu-Un steelbook-Une peluche Morgana de 10 cm-Un sac-Un artbook de 64 pages-L'OST du jeuLe tout dans une belle grosse boite (que je trouve vraiment réussi) pour 79.99€ sur Amazon, le jeu sortira le 4 avril 2017. Persona 5 'Take Your Heart' - édition premium 79.99€ Persona 5 - édition day one + Steelbook 54.99€N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours